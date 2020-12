Kita-Erziehung im Saarland wird in Studie kritisch gesehen

Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 06:10 Uhr

Mainz/Gütersloh (dpa/lrs) – Für 84 Prozent der Kinder in Kita-Gruppen im Saarland gibt es nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung nicht genügend Fachpersonal. Für etwa 17 900 Kita-Kinder sei der Personalschlüssel zum 1. März 2019 nicht kindgerecht gewesen, kritisiert die am Dienstag veröffentlichte Studie. Trotz eines Ausbaus der Kita-Plätze und Investitionen in zusätzliches Personal bestehe im Saarland „eine Kluft zwischen dem elterlichen Bedarf und der Bildungsbeteiligung“, schreiben die drei Autorinnen.

Die Perspektive des „Bertelsmann-Ländermonitors“ sei „etwas eindimensional“, kommentierte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). „Die Kita-Qualität lässt sich nicht allein am Personalschlüssel festmachen.“ In den letzten Jahren habe an der Saar vor allem der Ausbau der Kapazitäten im Vordergrund gestanden, weil die Nachfrage gewachsen sei. Gegenüber 2012 besuchten heute rund 4000 Kinder mehr Kitas im Saarland.

Insgesamt stehen laut Streichert-Clivot heute mehr als 8200 geförderte Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung, 2012 seien es gut 4000 gewesen. „Ein guter Zugang zu frühkindlicher Bildung und Betreuung ist für Kinder und Familien ein wesentliches Qualitätsmerkmal“, sagte sie.

Zentraler Maßstab der regelmäßig erstellten Studie ist die wissenschaftliche Empfehlung eines Personalschlüssels von 3 Kindern je Fachkraft in einer Krippengruppe (für die unter Dreijährigen) und von 7,5 in Kindergartengruppen (für die Drei- bis Sechsjährigen). Tatsächlich aber kamen im Saarland im vergangenen Jahr rein rechnerisch in der Krippe 3,9 Kinder auf eine Fachkraft. In den Kindergartengruppen waren es 9,6 Kinder. Sechs Jahre zuvor waren es noch 3,7 Kinder bei den Kleinen und 10,1 bei den Älteren.

Somit gab es nur für die Kindergartenkinder eine Verbesserung der Personalausstattung. „Diese fiel jedoch im Vergleich zu den Entwicklungen in anderen Bundesländern eher gering aus“, erklärten die Bertelsmann-Expertinnen.

Das seit 2008 geführte „Ländermonitoring“ bemängelt auch für das eher kleine Saarland, dass die Bildungschancen vom Wohnort abhängen: So gab es für Kindergartenkinder im Landkreis Neunkirchen einen Personalschlüssel von 1 zu 10,6. Besser ist die Ausstattung im Landkreis Merzig-Wadern mit 1 zu 8,8.

Angesichts des Fachkräftemangels hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine Qualitätsoffensive für Kitas angemahnt. „Nach dem quantitativen Ausbau der Frühkindlichen Bildung muss jetzt ein Qualitätsschub folgen“, teilte die GEW am Dienstag in Frankfurt mit. Der Erzieherinnen-Beruf müsse attraktiver gestaltet werden, um mehr junge Menschen für die Arbeit in den Kitas zu gewinnen, sagte Björn Köhler, GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit.

Die CDU-Fraktion im Landtag des Saarlandes teilte am Dienstag mit: „Wir müssen nun mit aller Kraft an der Qualitätsschraube drehen.“ Die stufenweise Beitragsreduzierung habe die Eltern entlastet, nun sei es an der Zeit, auch das Personal weiter zu entlasten. Eine Möglichkeit sei die Überarbeitung des komplexen Finanzierungssystems der Kindertageseinrichtungen, hieß es.

Die Qualifikation des Kita-Personals sei im Saarland im Vergleich zu anderen Bundesländern auf einem mittleren Niveau, heißt es in der Studie. Von den rund 6500 pädagogisch Beschäftigten sind demnach 71 Prozent als Erzieherin oder Erzieher ausgebildet. In den westdeutschen Bundesländern liegt dieser Wert im Schnitt bei 66, in den ostdeutschen Ländern bei 82 Prozent.