Mainz

Kita-Beschäftigte und Eltern sorgen sich wegen Corona-Lage

Mit einer Kundgebung nahe der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in Mainz haben Kita-Beschäftigte und Eltern ihre Sorgen in der Corona-Pandemie zum Ausdruck gebracht und verpflichtende Tests gefordert. „Es reicht einfach, wir brauchen ein anderes Hygienekonzept“, forderte Kristin Starck-Fürsicht vom Kita-Fachkräfteverband am Dienstag.