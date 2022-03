Verdi

Kita-Beschäftigte am Frauentag zum Streik aufgerufen

Die Kita-Beschäftigten mehrerer Städte in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind an diesem Dienstag zum Streik aufgerufen. Mit der bundesweiten Aktion am Internationalen Frauentag will die Gewerkschaft Verdi ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld Nachdruck verleihen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) wandte sich gegen die Forderungen, die Tarifverhandlungen ergaben bisher keine wesentlichen Fortschritte.