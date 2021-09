Worms

Kirchensynode tagt in Worms: Arbeit an Reformprojekt

An einem historischen Ort der Reformation ist die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Samstag in Worms zusammengetreten. Vor 500 Jahren trat Martin Luther auf einem Reichstag in Worms vor dem Kaiser für seine Glaubensüberzeugungen ein. „Wir sind eine Lutherstadt, weil hier der Reichstag stattfand“, sagte Präses Ulrich Oelschläger, der selbst ein Wormser ist, bei der Begrüßung der Teilnehmer. Die Synode ist gemäß der Kirchenordnung das „maßgebende Organ“ der hessen-nassauischen Kirche, die sich auf Gebiete in Hessen und Rheinland-Pfalz erstreckt.