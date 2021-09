Worms

Kirchensynode tagt in Worms

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) tagt heute in Worms. Im Zentrum steht die Arbeit an dem auf zwei Jahre angelegten Projekt „ekhn2030“. Damit will die Kirche Antworten geben auf gesellschaftliche Veränderungen und knapper werdende eigene Ressourcen. Dazu sollen nahezu alle Arbeitsbereiche von der Kinder- und Jugendarbeit bis hin zu Medienarbeit unter die Lupe genommen werden.