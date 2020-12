Archivierter Artikel vom 12.04.2020, 11:10 Uhr

Landau

Kirchenpräsident Schad: „Kraft und Besonnenheit für Ärzte“

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, hat in einer Osterandacht an Covid-19-Patienten und ihre Angehörigen erinnert. In den Fürbitten erbat er auch Mut, Kraft und Besonnenheit für Ärzte und Pflegekräfte, „die in diesen schweren Tagen so viele Fragen beantworten und Entscheidungen treffen müssen“, teilte die Protestantische Landeskirche am Sonntag mit.