Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 12:10 Uhr

Offenbach

Kirchenpräsident: Länder sollen mehr Flüchtlinge aufnehmen

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) setzt sich dafür ein, mehr Flüchtlinge aus dem zerstörten griechischen Lager Moria aufzunehmen. Kirchenpräsident Volker Jung appellierte am Samstag an Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).