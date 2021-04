Darmstadt

Kirchenpräsident kritisiert Flüchtlingspolitik als „inhuman“

Zum Auftakt der Frühjahrssynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat Kirchenpräsident Volker Jung die Flüchtlingspolitik in der EU scharf kritisiert. „Starke EU-Staaten haben das Flüchtlingsproblem an die schwachen Staaten im Süden und Osten der EU ausgelagert“, sagte Jung am Donnerstag bei der digitalen Tagung. Die Lage der Schutzsuchenden werde immer besorgniserregender, sowohl an den europäischen Ausgrenzen als auch hier in Deutschland. Die gegenwärtige Politik setze immer stärker auf Abschottung und Abschreckung. Tausende Flüchtlinge säßen an der Grenze zu Kroatien ebenso wie in den Lagern auf den griechischen Inseln fest. „Abschottung ist hier offenbar wichtiger als Menschenrechte, zu deren Einhaltung sich alle EU-Staaten verpflichtet haben.“