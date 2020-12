Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 06:40 Uhr

Kirchenpräsident bittet um Verständnis für Politiker

Darmstadt/Mainz (dpa) – Laut dem Präsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) soll die Gesellschaft in der Corona-Krise nicht übermäßig hart mit Entscheidungsträgern wie Politikern ins Gericht gehen. „Diejenigen, die derzeit um Entscheidungen ringen, stehen unter einem enormen Druck – vor allem in der Politik“, sagte EKHN-Präsident Volker Jung in Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur. Man könne nicht immer erwarten, dass die perfekte Lösung gleich in der Schublade liege.