Adenau

Kirchengemeinde in Adenau gedenkt der Hochwasseropfer

Zu Beginn der Sonntagsmesse im Eifel-Ort Adenau hat die katholische Gemeinde der Opfer der Hochwasserkatastrophe gedacht. „Unsere Dörfer werden nie wieder so sein, wie es war“, sagte Pfarrer Michael Schaefer zu Beginn des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in einer Ansprache außerhalb der Liturgie. „Wir haben glücklicherweise aus unseren Dörfern niemanden zu beklagen, der gestorben ist.“ Zur Pfarreiengemeinschaft Adenauer Land gehört auch das teilweise zerstörte Dorf Schuld, in dem gegen Mittag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet wurde. In anderen Regionen des Kreises Ahrweiler kamen mindestens 110 Menschen ums Leben.