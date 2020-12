Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 15:30 Uhr

Fulda

Kirchen-Aufruf zum Gebet: Glockengeläut am Samstag

Hörbares Zeichen zum Zusammenhalt in der Corona-Krise: Am Samstagabend (28. März) sollen um 19.30 Uhr für fünf Minuten die Glocken zum Gebet in Zeiten der Corona-Pandemie läuten. An dieser Aktion beteiligen sich unter anderem die Bistümer in Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), wie das Bistum Fulda am Freitag mitteilte.