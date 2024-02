Plus Rheinland-Pfalz Kirchen auf Sparkurs: So wichtig bleiben sie in der frühkindlichen Bildung Eine alternde Gesellschaft, weniger Gläubige, erhöhte Kosten – damit kämpfen die großen christlichen Kirchen im Land. Was bedeutet das für ihre Angebote im Bereich der Bildung? Die RZ hat bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sowie im Bistum Trier nachgefragt, wie es um das kirchliche Engagement in Kindertagesstätten bestellt ist. Von Cordula Sailer-Röttgers

Die großen christlichen Kirchen im Land gehen mit dem Rotstift an ihre Ausgaben. Sie spüren den demografischen Wandel, die sinkenden Mitgliederzahlen – aber auch die an vielen Stellen gestiegenen Kosten. In einer Serie beleuchtet unsere Zeitung, was das für ihre Angebote im sozialen, kulturellen oder Bildungsbereich bedeutet. Für die Kindertagesstätten ...