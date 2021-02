Berlin

Kinos in Rheinland-Pfalz: Besucherzahlen brechen ein

Die rheinland-pfälzischen Kinos haben in der Pandemie mit einem drastischen Einbruch der Besucherzahlen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr wurden rund 1,5 Millionen Tickets verkauft – und damit etwa 3,4 Millionen weniger als noch 2019. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin hervorgeht, entspricht das einem Rückgang von rund 69 Prozent.