Mainz/Saarbrücken

Kinobranche leidet weiter unter Folgen der Corona-Pandemie

Die Pandemie hat der Kinobranche das zweite Jahr in Folge arg zugesetzt. Wie aus einem Bericht der Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin vom Mittwoch hervorgeht, wurden in Rheinland-Pfalz 2021 knapp 1,8 Millionen Kinokarten verkauft. Das waren zwar rund 250.000 mehr als im ersten Jahr mit dem Coronavirus – doch die Zahl lag noch immer deutlich unter der vor der Pandemie. Im Jahr 2019 waren es landesweit noch fast fünf Millionen gewesen. Im Saarland verkauften die Kinos 2021 rund 380.000 Eintrittskarten und damit rund 70.000 mehr als im Vorjahr. 2019 wurde die Millionengrenze in Deutschlands kleinstem Flächenland allerdings noch überschritten.