Saarbrücken

Kinderschutzbund: Mehr Anrufe bei Sorgentelefonen

Der Kinderschutzbund im Saarland hat seit Beginn der Corona-Pandemie mehr Anrufe bei den Sorgentelefonen der „Nummer gegen Kummer“ registriert. Die Beratungsanfragen seien „erheblich gestiegen“, teilte der Landesverband am Donnerstag in Saarbrücken mit. Schülerinnen und Schüler zeigten sich wegen der erschwerten Rahmenbedingungen belastet und verunsichert, was auch öfter „zu starken innerfamiliären Spannungen“ führe.