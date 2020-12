Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 14:40 Uhr

Kinderschutzbund Koblenz: Ermittlungen gegen Ex-Mitarbeiter

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Koblenz wegen mutmaßlicher Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Das Verfahren wurde aufgrund der Mitteilung einer US-Organisation (National Center for Missing and Exploited Children) eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag berichtete.