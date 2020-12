Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 11:40 Uhr

Kinderschutzbund fordert Hilfen für bedürftige Familien

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Corona-Krise verschärft nach Einschätzung des saarländischen Landesverbandes des Deutschen Kinderschutzbundes das „ohnehin massive Problem der Kinderarmut“. Rund drei Millionen Kinder und Jugendliche hätten bundesweit Anspruch auf kostenloses Mittagessen in der Kita oder der Schule, da ihre Familie sich in einer prekären finanziellen Situation befinde, sagte der Vorsitzende Stefan Behr in Saarbrücken. „Diese Leistung fällt derzeit ersatzlos weg.“ Der Kinderschutzbund forderte daher jetzt unbürokratische finanzielle Hilfen für bedürftige Familien.