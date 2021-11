Mainz

Kinderpalliativ-Team versorgt erste Patienten

Das laut Gesundheitsministerium erste ambulante Kinderpalliativ-Team in Rheinland-Pfalz betreut die ersten schwer kranken Patienten. Das in Mainz stationierte Team besteht aus drei speziell fortgebildeten Ärzten und Ärztinnen mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin sowie aus fünf Pflegefachkräften mit oder in der Palliative Care Ausbildung. Perspektivisch sei es möglich, bis zu 40 Patientinnen und Patienten in einem Umkreis von 120 Kilometern rund um Mainz zu versorgen, sagte die Pflegerische Leiterin Katja Pröhl der Deutschen Presse-Agentur. Eine wirkliche Grenze nach oben gebe es jedoch nicht.