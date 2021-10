Mainz

Kindern depressiver Eltern helfen: Broschüre gibt Tipps

Ungefähr 25.000 Kinder in Rheinland-Pfalz haben einen depressiven Vater oder eine depressive Mutter. „Das Kind versteht nicht, was los ist, und denkt, es sei Schuld daran, dass es Mama oder Papa lange Zeit schlecht geht“, sagte die Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer (LPK), Sabine Maur, am Freitag in Mainz bei der Vorstellung einer neuen Broschüre zu dem Thema. Der Titel des siebenseitigen Heftchens mit Tipps, Informationen und Adressen lautet: „Elterninfo: Depression. Kindern depressiver Eltern helfen“. Auf sieben Seiten gibt es Tipps, Adressen und Informationen.