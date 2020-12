Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 12:00 Uhr

Groß-Gerau

Kinderklamotten bei mutmaßlichen Ladendiebinnen gefunden

T-Shirts, Pullover und Hosen: Die Polizei hat bei zwei mutmaßlichen Ladendiebinnen in Groß-Gerau Dutzende Stücke an Kinderkleidung entdeckt. Die Sachen seien neuwertig, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Wahrscheinlich handele es sich um Diebesgut. Die beiden 19-Jährigen blieben auf freiem Fuß.