Mainz

Kinder-Impfungen gegen Corona ab 16. Dezember

Kinder können in Rheinland-Pfalz von Donnerstag nächster Woche an (16.12) gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Biontech-Impfstoff für die Fünf- bis Elfjährigen werde voraussichtlich von Mitte nächster Woche an verfügbar sein, teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch in Mainz mit. Zu der Altersgruppe gehörten etwa 250.000 Jungen und Mädchen im Bundesland.