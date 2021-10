Mainz

Kinder sexuell missbraucht: Haftstrafe für Erzieher

Das Landgericht Mainz hat einen ehemaligen Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs und Besitzes kinderpornografischer Aufnahmen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Das teilte die Medienstelle des Landgerichts auf Anfrage am Dienstag mit. In elf Fällen soll sich der Erzieher im Zeitraum Februar 2019 bis Februar 2021 in verschiedenen Kitas an ihm anvertrauten Kindern vergangen haben. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt. Das Urteil ist rechtskräftig.