Mainz

Kinder psychisch kranker Eltern sollen mehr Hilfe bekommen

Für die Kinder psychisch erkrankter oder suchtkranker Eltern in Rheinland-Pfalz soll es mehr Hilfe geben. Der Ministerrat hat am Dienstag den Entwurf zur Novellierung des Landeskinderschutzgesetzes beschlossen, der jährlich 750 000 Euro zusätzlich für die Förderung dieser Kinder vorsieht. Er soll in Kürze in den Landtag eingebracht und noch in diesem Jahr verabschiedet werden, wie das Familienministerium mitteilte.