Kinder mit Elektroschocks gequält? Zwei Männer vor Gericht

Pirmasens (dpa/lrs) – Zwei Männer sollen in Pirmasens zwei Kinder wiederholt unter anderem mit Elektroschocks gequält und mit Peitschen geschlagen haben. Sie müssen sich von Dienstag an (9 Uhr) vor dem Schöffengericht in Pirmasens verantworten. Bei einem der Angeklagten handelt es sich den Angaben zufolge um den ehemaligen Lebensgefährten der Mutter der Kinder. Der andere Angeklagte ist ein Nachbar, der sich überwiegend mit dem Lebensgefährten in dessen Wohnung in der pfälzischen Stadt aufgehalten haben soll.

Die Männer sollen die acht beziehungsweise neun Jahre alten Kinder zwischen dem 7. Mai 2022 und dem 7. Mai 2023 misshandelt haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge war die Mutter arbeitstätig und überließ das Mädchen und den Jungen in der Obhut der Angeklagten. Sie soll vom Tatgeschehen gewusst haben, ohne etwas dagegen zu unternehmen.

Die Angeklagten waren zu Beginn des Tatzeitraums 27 und 22 Jahre alt. Sie sollen das Quälen der Anklage zufolge als «Tage des Schmerzes» bezeichnet haben. Für den Prozess ist bislang ein Fortsetzungstermin am 20. Februar geplant.

