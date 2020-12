Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 09:20 Uhr

Kinder malen Regenbogen: Gegen Corona

Saarbrücken (dpa/lrs) – Sie malen Regenbogen und hängen sie in die Fenster: Immer mehr Kinder greifen in den tristen Corona-Zeiten zu bunten Stiften oder Tuschkästen. Auch auf dem Rodenhof in Saarbrücken sind in mehreren Straßen bereits etliche kleine Kunstwerke an den Scheiben zu sehen. „Meine Tochter Lena hat auch einen Regenbogen gemalt und aufgehängt, damit Kinder beim Vorbeigehen sehen, dass in dem Haus auch ein Kind wohnt“, sagt Mutter Sabine Wick. Manche Kinder haben den Bogen auch noch mit dem Zusatz „Alles wird gut“ geschmückt.