Kinder helfen Polizei bei Aufklärung von Unfallflucht

So jung und schon so erfolgreich bei der Unterstützung der Polizei: Zwei Kinder sind einem Fahrerflüchtigen zum Verhängnis geworden.

Anzeige

Kandel (dpa/lrs). Mit Hilfe zweier Kinder ist der Polizei in der Südpfalz nach einer Unfallflucht ein Mann ins Netz gegangen. Die 39-jährige Mutter der Kinder hatte am Samstag bei einem Supermarkt in Kandel geparkt und die acht- und zehnjährigen Geschwister kurz im Auto alleine spielen lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kinder beobachteten, wie ein Mann seine Fahrertür gegen ihr Auto stieß und wegfuhr. Die Kinder notierten sein Kennzeichen auf einem Taschentuch.

Die Mutter verständigte dann die Polizei, die nach eigenen Angaben von dem Jungen und dem Mädchen auch eine «detaillierte Fahrerbeschreibung» bekam. Die Beamten trafen den 64-jährigen Beschuldigten zu Hause an und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Der Sachschaden belief sich auf rund 500 Euro an beiden Autos.