Ingelheim

Kinder erhielten Impfstoff-Aufkleber für Erwachsene

Durcheinander bei einer Kinder-Impfaktion: Im Impfzentrum des Kreises Mainz-Bingen in Ingelheim sind Impfstoff-Aufkleber falsch verwendet worden. Dabei erhielten zwölf Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren am Montag fälschlicherweise den Chargen-Aufkleber des Erwachsenen-Impfstoffs in ihren Impfausweis, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Bereits vor dem Verlassen des Impfzentrums sei der Fehler aufgefallen und behoben worden.