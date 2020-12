Archivierter Artikel vom 07.03.2020, 09:50 Uhr

Mainz

Kinder der ersten Klassen bekommen MINT-Lesebuch

Ab der ersten Klasse sollen Kinder ein Gespür für naturwissenschaftliche Zusammenhänge bekommen. Zur Unterstützung erhalten jetzt rund 8800 Kinder an 185 Grundschulen in Rheinland-Pfalz ein „MINT-Erstlesebuch“, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums mitteilte. Herausgebracht wurde das Lesebuch zur Förderung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) von der Stiftung Lesen in Mainz und der Forscherstation am Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für frühe naturwissenschaftliche Bildung in Heidelberg.