Frankfurt/Main/Brüssel

Kinder ab 5 können für Coronaimpfung angemeldet werden

Mainz (dpa/lrs). In Rheinland-Pfalz können von diesem Mittwoch an Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren für einen Termin zu einer Corona-Schutzimpfung in einem Impfzentrum angemeldet werden. Möglich ist das über das landesweite Portal www.impftermin.rlp.de.