Kind von Straßenbahn mitgeschleift und eingeklemmt

Wörth am Rhein (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist ein elfjähriges Kind in Wörth am Rhein von der Bahn mitgeschleift und eingeklemmt worden. Der Junge wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er sei zuvor mit seinem Fahrrad nach dem Überqueren der Gleise von der Bahn erfasst und nach einer Notbremsung noch etwa zehn Meter mitgeschleift worden, teilte die Polizeiinspektion Wörth am Dienstag mit. Das Kind wurde demnach zwischen Bahn und dem Haltesteig eingeklemmt. Über den Grad der Verletzung konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet.