Homburg

Kind nach Zusammenstoß mit Wohnmobil verletzt

Ein Kind ist am Donnerstagabend in Homburg vom Fahrer eines Wohnmobils angefahren und verletzt worden. Das 13-jährige Kind habe die Straße in Höhe einer Verkehrsinsel überquert, teilte die Polizei mit. Als das Kind auf die Fahrbahn trat, wurde es demnach vom Wohnmobil eines 41-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fahrer leistete Erste Hilfe und verständigte über Notruf den Rettungsdienst. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.