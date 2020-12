Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 10:30 Uhr

Bad Ems

Kfz-Handel: Im Juli erstmals in diesem Jahr mehr Umsätze

Der rheinland-pfälzische Kfz-Handel hat im Juli mehr Umsätze als im Vorjahresmonat verbucht und damit erstmals im laufenden Corona-Jahr ein Plus erzielt. Schon im Januar und Februar 2020 vor Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland waren die Zahlen leicht rückläufig, im Frühling zu Lockdown-Zeiten brachen die Erlöse dann deutlich ein, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte.