Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 12:20 Uhr

Berlin

Kfz-Haftpflicht kann im Saarland billiger werden

Saarländische Autofahrer aus den Zulassungsbezirken Saarlouis und Neunkirchen können sich Hoffnungen auf niedrigere Kfz-Versicherungsbeiträge machen. Etwa 200 000 Autofahrer sind von einer günstigeren neuen Einstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung betroffen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Berechnungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin zu den Schadensbilanzen aller 413 Zulassungsbezirke in Deutschland hervor.