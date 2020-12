Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 15:20 Uhr

Mainz

Kfz-Gewerbe zu Verkaufsplus: Betriebe profitieren nicht

In Rheinland-Pfalz sind im Jahr 2019 so viele Autos neu zugelassen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das teilte das Kfz-Gewerbe am Donnerstag in Mainz unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes mit. Demnach wurden 138 871 Pkw im Land neu zugelassen, der höchste Wert seit dem Jahr 2006 (damals 146 961).