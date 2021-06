Kaiserslautern

Kettenreaktion nach geplatztem Reifen: Sechsjährige verletzt

Ein geplatzter Reifen hat in Kaiserslautern am Donnerstagmittag eine Kettenreaktion ausgelöst, bei der ein sechsjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Es habe Schürfwunden erlitten, teilte die Polizei mit. Geplatzt war der Reifen an einem Lkw, durch die dabei austretende Luft wurde eine Steinplatte des Gehwegs hochgeschleudert – diese landete auf einem Dach. Das Mädchen lief auf dem Gehweg zwischen Lkw und Haus, beim Herausschleudern der Platte lösten sich Steinchen und verletzten es. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.