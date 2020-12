Mainz

Kellerduell in Bielefeld: Mainz will zweiten Sieg holen

Der FSV Mainz 05 will im Abstiegskampf der Bundesliga den zweiten Saisonsieg einfahren und damit einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte gastiert am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Die Rheinhessen als Tabellen-16. und die Arminia auf Rang 17 haben in den ersten neun Spieltagen einen durchwachsenen Start hingelegt. Mainz ist nach einem beispiellosen Fehlstart immerhin seit drei Liga-Begegnungen ungeschlagen. Verzichten müssen die 05er auf Stürmer Adam Szalai und den normalerweise gesetzten Mittelfeldspieler Levin Öztunali.