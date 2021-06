Kellerbrand in Ludwigshafen: Polizei vermutet Brandstiftung

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach dem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen mit insgesamt 27 Verletzten vermutet die Polizei Brandstiftung. Ein technischer Defekt könne als Brandursache ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.