Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 11:20 Uhr

Mainz

Keine weiteren Corona-Fälle bei Mainz 05

Nach zwei positiven Corona-Fällen in der Vorwoche kann der FSV Mainz 05 die Vorbereitung auf das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten TSV Havelse am Freitag (20.45 Uhr) wieder aufnehmen. Bei zwei weiteren Testreihen seien alle Proben negativ gewesen, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.