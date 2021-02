Mainz/Ludwigshafen

Keine Verstöße gegen Corona-Regeln trotz guten Wetters

Nach vermehrten Verstößen gegen die Corona-Regeln am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Rheinland-Pfalz an diesem Samstag keine größeren Probleme gemeldet. In Ludwigshafen hätten zwar einige Menschen beliebte Plätze aufgesucht, zu Verstößen gegen die Corona-Regeln sei es aber nicht gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.