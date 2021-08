Bad Neuenahr-Ahrweiler

Keine vermehrten Krankheitsausbrüche in Ahr-Krisenregion

Im Hochwasser-Krisengebiet an der Ahr gibt es nach Angaben des dortigen Gesundheitsamtes keine Hinweise auf eine Häufung von Covid-19-Erkrankungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz habe am Dienstag mit 25,4 deutlich unter dem landesweiten Wert von 35,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner gelegen, teilte die Kreisverwaltung Ahrweiler am Mittwoch mit. Das Gesundheitsamt rief weiter dazu auf, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und Impfangebote zu nutzen.