Saarbrücken

Keine Testpflicht in der Außengastronomie ab Freitag mehr

Die Saarländer dürfen sich auf den nächsten Schritt in Richtung normales Leben freuen: Von diesem Freitag an entfällt die Testpflicht in der Außengastronomie. Auch bei privaten Treffen im Freien, die derzeit mit bis zu zehn Personen erlaubt sind, sind dann vorher keine Corona-Tests mehr nötig. Bislang war die Regel, dass man sich nur mit negativen Testergebnis draußen in Cafés und Restaurants setzen oder in größeren Gruppen treffen durfte.