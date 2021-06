Koblenz

Keine Schuld am Unfall: Hobbyrennfahrer muss dennoch zahlen

Hobbyrennfahrer können bei Unfällen, die andere verursacht haben und an denen sie keine direkte Schuld tragen, auf einem Teil der Kosten sitzenbleiben. Wer bei sogenannten Touristenfahrten auf Rennstrecken wie dem Nürburgring mit eigenem Auto und in hohem Tempo bei unzureichender Sicht fahre, erhöhe die Betriebsgefahr seines Fahrzeugs, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz am Dienstag mit (Az.: 12 U 1571/20).