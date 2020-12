Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 20:40 Uhr

Keine neu bestätigten Corona-Infizierten im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland ist am Pfingstsonntag bei 2706 Fällen geblieben. Die mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle lagen unverändert bei 165, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18 Uhr). 2492 der nachweislich Infizierten im Saarland gelten inzwischen als genesen.