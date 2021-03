Mainz

Keine landesweiten Öffnungsschritte: Außengastro möglich

In Rheinland-Pfalz wird es wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen keine weiteren landesweiten Öffnungsschritte geben. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach einer Kabinettssitzung mit. Ab diesem Montag soll die Außengastronomie in bestimmten Regionen und unter strengen Auflagen aber erlaubt werden. Dies sei ein wichtiges Signal an die Gastronomie, die seit November geschlossen ist.