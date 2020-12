Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 11:20 Uhr

Ministerpräsidentin Dreyer besucht das Gesundheitsamt Mainz-Bingen. In der einsetzenden Normalisierung komme es entscheidend auf infektionshygienische Maßnahmen an, erklärt die Regierungschefin.

Mainz (dpa/lrs). Zur Monatsmitte zeichnet sich mehr Alltag in Rheinland-Pfalz ab: In den Kitas ist der gewohnte Regelbetrieb in Sicht und bei Einreisen aus Frankreich werden die Grenzkontrollen beendet. Die jüngsten Entwicklungen zur Corona-Krise im Überblick:

KITAS: Spätestens zum 1. August sollen wieder alle Kinder in Rheinland-Pfalz in der Kita betreut werden. Diese Vereinbarung traf das Bildungsministerium zusammen mit den kommunalen und sonstigen Trägern der Kindertagesstätten, Gewerkschaften und Elternvertretung, wie das Ministerium in Mainz mitteilte. Voraussetzung ist allerdings, „dass die Infektionszahlen auf dem derzeit niedrigen Niveau bleiben und die Alltagshygiene in den Einrichtungen an die Corona-Pandemie angepasst wurde“. Waldkindergärten und kleinere Einrichtungen mit nur einer Gruppe sollen ab sofort wieder zu ihrer früheren Betriebsgröße zurückkehren können. Alle weiteren Einrichtungen können ab sofort wieder Gruppen mit bis zu 25 Kindern organisieren, sofern die Hygienebedingungen dies zulassen.

GRENZKONTROLLEN: Freie Fahrt für die französischen Nachbarn nach Rheinland-Pfalz – am Montag 00.00 Uhr endeten die dreimonatigen Grenzkontrollen an überwachten Übergängen. Damit sollte die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Einreisen durfte nur, wer einen triftigen Grund nachweisen konnte. Die Kontrollen bei der Einreise aus Luxemburg waren bereits am 16. Mai komplett weggefallen. „Wir freuen uns, dass ab heute die im Rahmen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen wieder aufgehoben sind und die bisher so vermisste Reisefreiheit wieder gilt“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

INFEKTIONEN: Die Zahl der bestätigten Fälle von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz stieg am Montag um vier auf 6836, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 231 (Stand 10.15 Uhr). Aktuell sind 161 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. In 20 der 36 Kreise und kreisfreien Städte gab es in den vergangenen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion.

GESUNDHEITSÄMTER: Bei einem Besuch im Gesundheitsamt Mainz-Bingen würdigten Ministerpräsidentin Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst. „In den letzten Wochen und Monaten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter bis an ihre Belastungsgrenzen Außerordentliches geleistet, um Infizierte und ihre engen Kontaktpersonen zu ermitteln und Quarantänemaßnahmen zu überwachen“, sagte Dreyer. In der Zeit der jetzt einsetzenden Normalisierung hätten die infektionshygienischen Maßnahmen der Gesundheitsämter eine Schlüsselrolle.

CORONA-APP: Die Grünen-Fraktion im Landtag hat die Rheinland-Pfälzer zur Nutzung der Corona-Warn-App aufgerufen. Einen Tag vor Vorstellung der Smartphone-Anwendung sagte die digitalpolitische Sprecherin Pia Schellhammer in Mainz, die Corona-App biete die Möglichkeit, das allgegenwärtige Ansteckungsrisiko besser im Blick zu behalten. Sie sei zwar kein Ersatz für zentrale Maßnahmen wie Abstand und Mund-Nasen-Schutz. „Aber sie ist ein Baustein, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren“. Funktionieren könne sie nur, wenn viele Menschen die App nutzten.

SCHÜLERAUSTAUSCH: In den Corona-Zeiten ruhen die Schüleraustausch-Programme an rheinland-pfälzischen Schulen. Bis mindestens zu den Herbstferien seien diese wegen der Pandemie nicht möglich, weil die geltenden Abstands- und Hygieneregeln nur schwer umzusetzen seien, erklärte das Bildungsministerium. Zudem müsse sich der Unterricht im kommenden Schuljahr auf die Kernbereiche konzentrieren. „Grundsätzlich empfehlen wir, in der internationalen Zusammenarbeit von Schulen verstärkt IT-gestützte Verfahren zu nutzen.“

KULTURSZENE: Gegenseitige Unterstützung und Aufführungen außerhalb geschlossener Räume sind zwei Wege, mit denen sich die freie Kulturszene in der Corona-Zeit behaupten will. So lautet das Ergebnis eines Gesprächs der Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) mit Vertretern der Szene. Viele Initiativen mit eigenem Veranstaltungsraum stünden weiter vor dem Problem, dass ihre Angebote aufgrund der Auflagen und der nur noch in kleinem Rahmen möglichen Besucherzahlen wirtschaftlich kaum durchführbar seien, erklärte die Stadt. Daher müssten Lösungen gefunden werden, um trotz der Auflagen kulturelle Programme und ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen.