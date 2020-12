Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Keine Hinweise auf Probleme bei Kita- und Schulschließungen

Die am Montag begonnene Schließung von Kindertagesstätten und Schulen in Rheinland-Pfalz hat nach ersten Eindrücken ohne größere Probleme begonnen. Bislang gebe es erst vereinzelte Meldungen über das dafür vorgesehene Online-Portal Edison, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Montag. Dabei hätten mehrere Schulen gemeldet, dass überhaupt keine Schülerinnen und Schüler gekommen seien, so dass dort keine Notbetreuung erforderlich sei.