Saarbrücken

Keine großen Sturmschäden im Saarland

Rund 30 wetterbedingte Einsätze hat es im Saarland wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ bis Donnerstagmittag gegeben. Bislang sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Bis auf einen Ast, der auf einen parkenden Wagen fiel, gab es demnach keine größeren Schäden. Bei den Einsätzen habe es sich überwiegend um die Beseitigung umgefallener Bäume, loser Ziegel und herabgestürzter Äste gehandelt, hieß es. Zeitweise kam es deshalb zu Straßensperrungen. In der Nacht sei es außerdem zu Stromausfällen in zwei Gemeinden im Landkreis St. Wendel und in einer Gemeinde im Landkreis Merzig-Wadern gekommen.