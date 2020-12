Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 14:50 Uhr

Rheinland-Pfalz

Keine goldenen Aussichten: Herbstliches Wetter im Lande

Die Woche in Rheinland-Pfalz beginnt stark bewölkt. Vor allem in der Südosthälfte kann es am Montag zeitweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf lockert es von Westen her auf.