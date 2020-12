Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 13:30 Uhr

Mainz

Keine Fastnachtsfeier am 11.11. in Mainz

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) hat jetzt auch die zuletzt im kleinen Rahmen geplante Feier zum Start der Fastnacht am 11.11. abgesagt. „Es tut uns unendlich leid, aber es gibt für uns derzeit keine Alternative“, sagte MCV-Präsident Reinhard Urban am Donnerstag. Der 11.11. hat in Mainz keine so große Tradition wie in den anderen Karnevalshochburgen am Rhein. In den vergangenen Jahren kamen aber Tausende zum ersten Narrentreiben auf dem Mainzer Schillerplatz zusammen.