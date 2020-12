Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 12:40 Uhr

Mainz

Keine Fastnacht in gewohnter Form: Mainzer Carneval-Verein will Komplettabsage vermeiden

Nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird die Fastnacht im Land wegen der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Form daherkommen können. „Es wird Karneval, wie wir ihn kennen, dieses und nächstes Jahr nicht geben“, sagte sie am Donnerstag in Mainz. In den nächsten 14 Tagen solle darüber beraten werden, wie das Brauchtum unter Hygienebedingungen trotzdem stattfinden könne.